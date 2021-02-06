Братислава, , 01:07 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, действующий в Словакии из-за распространения коронавируса, продлен на 40 дней до 20 марта. Об этом 6 февраля передает словацкий телеканал TA3 со ссылкой на решение правительства республики.

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Указанный режим был введен 1 октября и продлевается уже третий раз. Теперь парламент Чехии должен одобрить или отменить решение правительства страны. Для этого законодательному органу отведено 20 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля власти Ливана решили продлить общенациональный карантин из-за коронавируса в стране еще на две недели.

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