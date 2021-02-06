Тегеран, , 08:25 — REGNUM 5 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки коронавирусная инфекция COVID-19 унесла жизни 80 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что 80 человек скончались в результате заражения смертельным вирусом. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 58 336 человек. Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари сообщила, что за последние 24 часа был обнаружен 7061 новый случай заражения COVID-19, при этом около 675 человек госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности 1 452 380 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем 1 241 320 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц. Лари также заявила, что 3819 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки коронавирусная инфекция COVID-19 заразила около 104 миллионов человек по всему миру, из них погибло свыше 2 200 000 человек.