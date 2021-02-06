Бейрут, , 00:52 — REGNUM Власти Ливана распорядились продлить карантин в стране еще на две недели из-за высокой смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает ливанское национальное новостное агентство.

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«Мы продолжим принимать строгие меры, чтобы избежать роста заболеваемости и смертности от вируса», — заявил премьер-министр страны Хасан Диаб.

При этом в стране разрешат работать банкам, супермаркетам и ряду предприятий. Ожидается, что и другим секторам экономики вскоре разрешат возобновить деятельность.

Ранее, 5 февраля, в Ливане за одни сутки зафиксировали 98 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии в стране. Всего от осложнений COVID-19 в республике скончались 3495 человек.