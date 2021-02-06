Уолсолл, , 00:32 — REGNUM Разработчики Rust добавили в многопользовательскую игру режим Softcore. Об этом 5 февраля сообщил портал Game Rant.

Студия Facepunch пояснила, что этот режим предназначен для тех геймеров, которые не готовы к выживанию в суровом мире Rust. Они отметили, что он будет доступен не на всех серверах, большая часть из них останутся «хардкорными».

Softcore, в частности, позволит игрокам возвращать после смерти половину потерянных вещей. Они смогут забрать их с места, где погиб персонаж, а также в специальных терминалах в городе бандитов или на Аванпосте.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Rust установила очередной рекорд в сервисе Steam. В игре 8 января 2021 года одновременно находились более 201,4 тыс. геймеров.

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