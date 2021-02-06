Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подписало контракт с компанией SpaceX на запуск телескопа SPHEREx, предназначенного для изучения зарождения Вселенной. Об этом 5 февраля пишет Engadget.

Цель мисси — изучить как развивалась наша вселенная, и насколько распространены элементы для жизни в планетных системах нашей галактики.

На этапе зарождения проекта Томас Зурбухен, руководитель дирекции научных миссий НАСА, говорил: «Эта удивительная миссия станет сокровищницей уникальных данных для астрономов. Она создаст уникальную галактическую карту, содержащую «отпечатки пальцев» с первых моментов в истории вселенной. И у нас будут новые подсказки к одной из величайших загадок в науке: что заставило вселенную расширяться так быстро, менее чем за наносекунду после большого взрыва?»

Планируется, что телескоп SPHEREx запустят в рамках двухлетней астрофизической мисси для наблюдения за небом как в оптическом, так и в ближнем инфракрасном диапазоне, который, хотя и невидим для человеческого глаза, служит мощным инструментом для ответа на космические вопросы. По данным НАСА, стоимость новой миссии составляет почти $100 млн.

Также телескоп хотят использовать для поиска воды и органических молекул в местах зарождения звезд и на дисках вокруг звезд, где могут формироваться новые планеты. В ходе миссии астрономы соберут данные более чем 300 миллионов галактик, а также исследуют более 100 миллионов звезд Млечного Пути.