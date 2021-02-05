Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Компания Frontier Developments заявила, что будущее дополнение Odyssey к космическому симулятору Elite Dangerous позволит геймерам исследовать «миллиарды» миров. Об этом 5 февраля сообщил портал Eurogamer.

Во время очередной сессии вопросов и ответов разработчики сказали, что количество пригодных для приземления планет увеличится на 20%. Они обратили внимание, что если масштабировать это на всю галактику в Elite Dangerous, то можно говорить о миллиардах миров, которые смогут исследовать игроки.

При этом в Frontier Developments отметили, что даже если пилоты смогут приземлиться на какую-то планету, у них не всегда получится покинуть корабль. Это нельзя будет сделать в случае, если гравитация или температура окружающей среды будут экстремальными.

Ранее разработчики Elite Dangerous объявили, что релиз дополнения Odyssey состоится «поздней весной» 2021 года. После его выхода геймеры впервые смогут покинуть корабль и отправиться в пешие путешествия по станциям или планетам.

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