Москва, , 00:40 — REGNUM Заявление руководителя сети региональных «штабов Навального» Леонида Волкова о том, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 5 февраля в социальной сети Facebook.

Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года © ИА REGNUM

«Я на днях разговаривала с питерской подругой. Разговор зашёл за акции в Питере. Слышу, её сын говорит рядом с ней: «Какие акции, это просто повод помахаться с омоновцами». Его тоже звали, но он не пошёл. А мне вот любопытно, сколько бы реально эти акции собрали людей, если бы не подростки, которые приходили туда, кто помахаться с омоновцами, кто ради любопытства?», — задаётся вопросами Татьяна К.

Многие пользователи пришли к выводу, что после данного заявления многие протестанты почувствовали разочарование. Граждане отметили, что к данному решению привело то, что ряд организаторов незаконных акций оказались в центре скандала с финансированием из-за рубежа.

«Кураторы поняли, что сисяна не отпустят. Не зря их разведка на суду в полном составе отметилась. Финансирование прекращено», — считает Ирина К.

Некоторые комментаторы предположили, что из-за долгого перерыва часть протестующих попросту забудет о желании выйти на незаконные акции. Граждане уверены, что серьёзных причин для выхода людей на улицы на данный момент нет.

«Не, ну вы что? Так нельзя! Не по-революционному это. К весне половина революционеров забудет Лёшеньку, кто такой и откуда, и про оставленные труселя, с которых, собственно, и началась вся оказия», — поделился свои мнением Elena R.

Нашлись и те, кто предположил, что протесты просто перестали финансироваться из-за рубежа. Люди считают также, что многие молодые люди, которые оказались задержаны после незаконных акций, изменили своё отношению к протесту.

«Деньги кончились? Сейчас хомячки скинутся «своим заработанным баблом» из маминых карманов и опять кто-то на Мальдивы, а кто-то в кутузку. Жизнь не равна, пионеры!», — обращается Валерий Б.

Напомним, 5 февраля руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил о том, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.