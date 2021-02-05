Париж, , 23:09 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 78 603 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 651 пациент. Об этом в пятницу, 5 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 22 139 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,296 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что переход на удаленную работу"везде, где это возможно», должен стать обязательным во Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция переходит на удалённую работу «везде, где это возможно»