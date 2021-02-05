Вашингтон, , 22:42 — REGNUM В сети появилась информация о том, что в игре Battlefield VI здания будут полностью разрушаемыми. Об этом 5 февраля сообщил портал Game Rant.

Информацию предоставил известный отраслевой дизайнер Том Хендерсон, который ранее неоднократно сообщал новости об играх серии Call of Duty. Он разместил на своей Twitter-странице шутливый эскиз, описывающий курьёзную ситуацию в случае многопользовательской игры.

Хендерсон дал понять, если в шестой части Battlefield будет реализована концепция разрушаемых зданий, то снайперы окажутся в «печальном» положении. Он сопроводил публикацию хештегом #Battlefield6.

https://twitter.com/_TomHenderson_/status/1357436167143239680

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Том Хендерсон успокоил владельцев консолей PlayStation 4 и Xbox One, которые ждут релиза Battlefield VI. Он сообщил, что, по имеющейся у него информации, разработкой версий игры для стрых и новых консолей занимаются две разные команды.

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