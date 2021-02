Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Некоторые поклонники серии видеоигр Grand Theft Auto считают, что компания Rockstar Games анонсирует GTA VI во время трансляции Super Bowl LV (финальный матч сезона 2020 года Национальной футбольной лиги США). Об этом 5 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что причиной появления надежд, скорее всего, стало то, что в качестве ведущего мероприятия был выбран исполнитель The Weeknd. Ранее в сети появился слух, что он может работать над саундтреком к шестой части GTA.

Напомним, в сентябре 2020 года The Weeknd выпустил новый клип на песню Blinding Lights, который сбил с толку поклонников серии Grand Theft Auto. На 56 секунде ролика они увидели текст «GTA 6 трейлер» (GTA 6 TRAILER) и восприняли это как намёк. Позже выяснилось, что надписи были созданы из текстов комментариев пользователей, которые они разместили под оригинальным клипом Blinding Lights.

