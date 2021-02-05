Женева, Швейцария, , 21:59 — REGNUM За последние сутки коронавирус был выявлен у 355 041 человека во всём мире, общее число зарегистрированных случаев заболевания достигло 104 370 550. Такие данные приводит 5 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 10 422 пациента с COVID-19, число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 271 180.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 464 613 случаях заражения короанвирусом и 13 004 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.