Вашингтон, , 21:55 — REGNUM В космической многожанровой многопользовательской игре Star Citizen стартовало первое масштабное «динамическое» событие. Об этом 5 февраля сообщил портал Wccftech.

Стоит отметить, что запуск ранее анонсированного ивента (внутриигровое событие) Assault on Stanton был отложен на неопределённый срок. Сегодня, 5 февраля 2021 года, разработчики выложили в сеть тизер-трейлер, предложив пилотам присоединиться к борьбе с террористической организацией XenoThreat и защитить систему Стэнтон. Отмечается, что Assault on Stanton продлится несколько дней и будет проходить в несколько этапов.

Напомним, проект Star Citizen уже много лет находится на этапе альфа тестирования, из-за чего подвергается критике со стороны многих геймеров. Разработкой игры занимается студия геймдизайнера Криса Робертса Cloud Imperium Games.

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