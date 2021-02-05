Тирана, , 21:50 — REGNUM В Албании 5 февраля в результате обследования 4270 человек выявили 1089 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый «рекорд» для страны. Ещё 585 человек были признаны излечившимися.

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Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 83 082 случая заражения коронавирусом. 50 219 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1433 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли 15 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 31 430 человек, из этого числа более половины — 17 910 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 423 пациента, причем отмечается резкий рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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