Мельбурн, Австралия, , 08:17 — REGNUM Серена Вильямс снялась из-за травмы плеча с полуфинала Yarra Valley Classic, где она должна была встретиться с первой ракеткой мира Эшли Барти, пишет 5 февраля BBC.

Американская спортсменка Вильямс ранее выиграла соотечественницу Даниэль Коллинз, победив в четвертьфинале со счетом 6−2 4−6.

Австралийка Барти, выигравшая 7−5 2−6 10−4 у американки Шелби Роджерс, прошла в финал.

Вильямс еще предстоит побороться за кубок Большого Шлема в женском одиночном разряде на Australian Open. Первые женские соревнования пройдут уже 8 февраля.

Вильямс, которой 39 лет, выиграла свой прошлый титул Australian Open в 2017 году.

Она пропустила соревнования в 2018 и прошла в четвертьфинал в 2019, но проиграла в третьем раунде.