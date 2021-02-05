Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 21:19 — REGNUM Власти Республики Сербской (Босния и Герцеговина) дали разрешение на использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается 5 февраля на официальной странице вакцины в Twitter.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Министерство здравоохранения Республики Сербской одобрило вакцину «Спутник V», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля в Боснию и Герцеговину было доставлено 400 тысяч доз «Спутник V», предназначенных для вакцинации жителей энтитета Республика Сербская.

Днём ранее две тысячи доз вакцины было направлено в лабораторию агентства по лекарственным препаратам БиГ для проверки качества и соответствия стандартам, необходимым для её применения. Данное ведомство пока не выдало разрешения на использование российского препарата.

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