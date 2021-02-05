Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Студия Gearbox Software запустила в Borderlands 3 ивент (внутриигровое событие) Gear Rush. Об этом 5 февраля компания сообщила на сайте проекта.

Изменения касаются PvP-режима (Player versus Player — игрок против игрока) «Гонка вооружений». Одно из основных отличий заключается в том, что геймеры будут находить более интересную добычу. Отмечается, что во время матча на карте будут появляться более редкие сундуки. Ивент продлится до 11 февраля 2021 года.

Напомним, релиз Borderlands 3 состоялся 13 сентября 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что из игры убрали модуль защиты от копирования Denuvo.

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