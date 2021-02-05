Пекин, , 20:59 — REGNUM Совершая инспекционную поездку в юго-западную провинцию Гуйчжоу, председатель КНР Си Цзиньпин обратился к китайскому народу с поздравлениями в связи с приближением традиционного праздника — нового года по лунному календарю. Об этом 5 февраля сообщает Синьхуа, указывая, что в нынешнем году главный день праздника приходится на 12 февраля.

В ходе плановой инспекции, как сообщается, партийно-государственный лидер КНР побывал в административном центре региона городе Гуйян, а также в городе Вицзе, а также посетил ряд предприятий, населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры.