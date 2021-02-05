Нижний Новгород, , 20:57 — REGNUM Нижегородский областной суд признал виновным в государственной измене гражданина России Алексея Валуева, передает ТАСС.

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Судебный орган приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы еще на один год.

Несмотря на то, что Алексей Валуев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, он выразил намерение обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции.

Отмечается, что возбужденному против Алексея Валуева уголовному делу присвоен гриф «Секретно», а потому все судебные заседания с его участием проходят только в закрытом режиме.