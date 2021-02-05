Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Студия BioWare исправит в трилогии Mass Effect: Legendary Edition проблемы с ракурсами камеры, которые ставили женскую версию капитана Шепарда в неудобное положение. Об этом 5 февраля сообщил портал Kotaku.

Об этом журналистам рассказал менеджер студии Кевин Мик, руководящий работой отдела проекта, ответственного за персонажей и окружение. Он пояснил, что создатели игры не смогли менять анимацию, однако при этом всё же имели возможность немного изменить ракурс в случае женской версии Шепарда.

Это позволило им убрать из игры курьёзные моменты, связанные, например, с тем, что Шепард-мужчина порой сидел на стуле раздвинув ноги, чего женская версия не могла себе позволить.

Напомним, Mass Effect: Legendary Edition выйдет в продажу 14 мая 2021 года. Ранее BioWare опубликовала системные требования ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями).

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