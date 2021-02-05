Сыктывкар, , 20:55 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 133 случая COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Реанимационное отделение в инфекционной больнице Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 46 случаев, Ухте — 27 и Усинске — 15.

По данным правительства, официально в Коми подтверждены 709 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, пятеро из них скончались накануне, 4 февраля.