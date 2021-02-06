Вашингтон, , 08:27 — REGNUM В США будут готовы к возобновлению работы школ на следующей неделе, объявила директор центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. Об этом 5 февраля пишет CNN.

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На следующей неделе центр по контролю и профилактике заболеваний опубликует инструкции, касающиеся полного возобновления работы школ после того, как они находились в режиме онлайн-обучения и урезанного посещения из-за пандемии коронавируса.

«Мы стремимся вернуть детей в школы. Школа должна быть последним закрывающимся и первым открывающимся местом. Мы стремимся вернуть всех детей в классы, где они и учителя будут находиться в безопасности», — объяснила Валенски.

«Для того чтобы убедиться в том, что школы безопасны, мы должны сначала удостовериться в снижении числа заболеваний коронавирусом, — сказала Валенски — мы усердно работаем над созданием инструкций, которые будут опубликованы на следующей неделе».

Как ранее писал ИА REGNUM, число случаев заболевания COVID-19 в США начало снижаться во всех 50 штатах. А вакцинация, тем временем, набирает обороты.