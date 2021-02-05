Варшава, , 20:40 — REGNUM Студия CD Project Red выпустила патч к Cyberpunk 2077, который решил проблему уязвимости, связанной с сохранениями и использованием модификаций игры. Об этом она 5 февраля сообщила на Twitter-странице проекта.

Разработчики объявили, что экстренное обновление 1.12 уже доступно геймерам. Они написали, что патч также исправляет проблему переполнения буфера и удаляет (заменяет) динамически подключаемые библиотеки (DLL), не поддерживающие ASLR (технология рандомизации адресного пространства).

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1357647227808841728

Напомним, об этой уязвимости разработчики Cyberpunk 2077 сообщили 2 февраля 2021 года. Тогда CD Project Red предложила поклонинкам игры временно воздержаться от использования модификаций.

Читайте ранее в этом сюжете: ПК-геймеров предупредили по поводу модификаций Cyberpunk 2077