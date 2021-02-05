Москва, , 20:38 — REGNUM Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин критически относится к поведению блогера Алексея Навального на судебных слушаниях по делу об оскорблении Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Алексеенко.

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Бабушкинском суде творится абсолютный беспредел. Такого наша судебная система еще ни разу не видела. И это очень прискорбно. Наши судьи не могут дать отпор людям, которые ведут себя неподобающим образом. Никак не могут лишить слова Алексея Навального, который хамит и судьям, и заявителям. Мы наблюдаем вакханалию хамства, истерики, и бесконечные оскорбления, неуважение к суду», — рассказал Павел Данилин корреспонденту ИА REGNUM.

«У меня есть две версии происходящего. Либо Алексей Навальный «схватил звездочку», и считает себя выше всей судебной системы России, выше правоохранительных органов, всей системы власти, выше всех обычных людей. Либо он просто сошел с ума, либо имитирует то, что он сошел с ума, чтобы не сидеть в тюрьме, а находиться в психиатрической лечебнице. Какая из этих версий наиболее правильна, сейчас сказать трудно. Я склоняюсь к тому, что Алексей Навальный считает себя высшим существом, а всех остальных — недочеловеками», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

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