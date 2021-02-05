Йошкар-Ола, , 20:35 — REGNUM В Марий Эл в ближайшие выходные дни — 6 и 7 февраля — ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает Марийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в субботу, 6 февраля ожидается облачная погода со снегом и местами метелью. В течение дня температура воздуха резко опустится до −13…−18ºС. Ветер северо-западный 8−13 м/с. На дорогах накат и гололедица.

7 февраля на территории республики похолодает ещё сильнее. В ночные температура воздуха составит −19…−24ºС, в светлое время суток будет мороз немного отступит до −17…−22ºС.

Рабочая неделя начнется дневной температурой воздуха в диапазоне −20…−25ºС, ночью столбики термометров опустятся до −23…−28ºС.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие двое суток морозы придут в большинство регионов Приволжского федерального округа. К примеру, в Пензенской области ожидается аномальное похолодание, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 8−10 градусов. Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, будет очень холодной во всех регионах Поволжья.

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