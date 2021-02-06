Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Около тысячи американских войск помогут в проведении массовой вакцинации, рассказала администрация Белого дома 5 февраля. Об этом пишет Associated Press.

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Министр обороны США Ллойд Остин одобрил план, предложенный федеральным агентством США по управлению в чрезвычайных ситуациях, о расширении вакцинации за счет использования военнослужащих, находящихся при исполнении обязанностей.

Предполагается, что войска будут расформированы на 5 команд и направлены в регионы. Военные должны быть готовы к отправлению не позднее чем через 69 часов. Первая группа приедет в Калифорнию 15 февраля и начнет вакцинацию населения.

Напомним, что кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19 стартовала в США 14 декабря. В штатах используются вакцины компаний Pfizer и BioNTech, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Как ранее писал ИА REGNUM, почти 34 млн доз вакцины от коронавируса было выдано в США с начала пандемии, согласно статистике центра по контролю и профилактике заболеваний США за 3 февраля.