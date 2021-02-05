Рим, , 20:17 — REGNUM Если в Италии не будут действовать жесткие антикоронавирусные ограничения, существует серьезная опасность нового роста числа заражений, с таким заявлением выступили в пятницу, 5 февраля, в национальном Высшем совете здравоохранения.

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Новые предложения совета уже направлены вероятному новому главе правительства — экс-председателю Центробанка ЕС Марио Драги, сообщили также эксперты.

По данным на 5 февраля, в Италии умерли 90 618 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 377 (днем ранее — на 422). Число подтвержденных носителей выросло на 14 218 (днем ранее — на 13 659). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 611 659 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 429 118 человек — на 1159 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 987 995 граждан (за день этот показатель вырос на 85 443), что составляет около 1,6% населения Италии.