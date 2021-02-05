Ирвайн, США, , 20:15 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Overwatch выложили в сеть трейлер, посвящённый внутриигровому событию «Год быка». Видео было опубликовано 5 февраля на YouTube-канале PlayOverwatch.

Создатели игры показали в ролике несколько скинов (образов песонажей), которые могут получить геймеры. В конце трейлера зрителям показали новую постасовку — «Охотник за головами» (Bounty Hunter), которая предложит игрокам охотится на одного героя.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что релиз Overwatch 2 не состоится в 2021 году. Компания Activision объявила об этом на конференции, посвящённой ежеквартальному финансовому отчёту.

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