Белград, , 19:44 — REGNUM Сербия намерена начать отечественное производство вакцины Sputnik V. Сербия инвестирует столько, сколько необходимо, в начало отечественного производства российской вакцины Sputnik V до конца года, заявил 5 февраля президент Сербии Александар Вучич.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Вучич сообщил британскому агентству Reuters, что они с президентом России Владимиром Путиным достигли первоначальной договоренности о запуске процедуры производства, которую он назвал «сложной и трудной».

«На данный момент у нас нет производственных мощностей для «Спутника V «, но мы их построим. Неважно, сколько это стоит, мы будем инвестировать в это», — сказал Вучич и добавил, что цель Сербии — производить не только для собственных нужд, но и на экспорт в регионе.

Группа российских экспертов должна посетить Сербию на следующей неделе, чтобы обсудить производство вакцины Sputnik V к концу года, заявляет агентство и сообщает, что еще 200 000 доз вакцины Sputnik V, 500 000 доз Sinofarm, около 90 000 доз Pfizer должны прибыть в Сербию в феврале.

«Китайская вакцина самая дорогая», — сказал Вучич.