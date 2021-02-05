Рим, , 19:38 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 5 февраля, в Италии умерли 90 618 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 377 (днем ранее — на 422), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 14 218 (днем ранее — на 13 659).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 611 659 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 429 118 человек — на 1159 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 987 995 граждан (за день этот показатель вырос на 85 443), что составляет около 1,6% населения Италии.