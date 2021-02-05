Белград, 5 февраля 2021, 19:35 — REGNUM В Сербии, по последним данным, 513 652 гражданина были вакцинированы от коронавирусной инфекции, и процесс массовой вакцинации продолжается.
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Для каждой вакцины требуется две дозы с разными интервалами, поэтому этим людям необходима ревакцинация, которая начнется в Сербии 9 февраля.
Заявка на вторую дозу вакцины не требуется.
Данные о количестве привитых регистрировались при подаче заявки на вакцинацию через портал электронного правительства или по телефону, сообщает РТС.