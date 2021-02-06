Общество, , 08:26 — REGNUM Бывший вице-президент США Майк Пенс решил вернуться к своим радио-корням после 22-летнего перерыва от эфира, пишет 5 февраля Politico.

Пенс решил запустить в следующем марте подкаст при поддержке Young America’s Foundation, консервативной молодёжной организации.

Со следующего месяца Пенс планирует выступать в качестве ведущего подкаста, а позже, когда снимут ограничения связанные с коронавирусом, стать постоянным членом лекториума Young America’s Foundation.

Напомним, что Пенс, член Республиканской партии, покинул офис Белого дома в прошлом месяце. В 2016 году он был избран вице-президентом США при президенте Дональде Трампе.