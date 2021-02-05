Санта-Моника, США, , 19:04 — REGNUM Компания Activision объявила, что релизы Diablo IV и Overwatch 2 не состоятся в 2021 году. Об этом 5 февраля сообщил портал DSOGaming.

Издатель сообщил об этом во время конференции, посвящённой ежеквартальному финансовому отчёту. При этом Activision ещё раз подтвердила, что новая игра серии Call of Duty выйдет в какие-то из праздников 2021 года.

Напомним, в сентябре 2020 года разработчики Diablo IV показали, как будет выглядеть дерево навыков в игре. Они изобразили схему буквально в виде дерева, корнями которого являются пассивные умения персонажей.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Diablo IV очень буквально отнеслись к понятию «дерево навыков»

Читайте развитие сюжета: Вышел трейлер онлайн-игры Overwatch, посвящённый событию «Год Быка»