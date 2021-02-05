Москва, , 19:00 — REGNUM Аномальные морозы ожидаются в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщает 5 февраля пресс-служба столичного управления МЧС России.

Мороз Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−12° С», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали граждан проявлять повышенную осторожность в период морозов. Рекомендуется не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, а при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять их без присмотра.

Кроме этого, спасатели призвали не оставлять детей одних в помещении с включёнными нагревательными приборами.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных морозах в Московском регионе в связи с приближением скандинавского циклона. Согласно прогнозу, на пике похолодания в середине предстоящей недели температура воздуха в ночные часы местами может опуститься до — 30° С.