Токио, , 18:57 — REGNUM Композитор Акира Ямаока, создававший музыку к играм хоррор-серии Silent Hill, намекнул фанатам франшизы, что вскоре они могут услышать важные новости. Об этом 5 февраля сообщил портал Wccftech.

Музыкант сказал, что эти новости появятся летом 2021 года, добавив: «Я думаю, это то, о чём вы надеетесь услышать».

Автор статьи отметил, что ему трудно представить, что Ямаока имел в виду не новую игру Silent Hill, а что-то иное, даже если учесть, что он работал над созданием музыки ко многим играм.

Напомним, в 2020 году в среде поклоников Silent Hill появились слухи о том, что Konami начала работать над проектом новой игры популярной серии, и что к этому проекту причастна Sony и даже гемдизайнер Хидео Кодзима. К сожалению, компании так и не подтвердили эту информацию. Стоит отметить, что в декабре 2020 года создатель франшизы Кейитиро Тояма покинул Sony и основал собственную студию.

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