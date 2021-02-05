Екатеринбург, , 18:59 — REGNUM Жители Екатеринбурга обратили внимание на увеличение стоимости услуг ЖКХ. Об этом горожане сообщили журналистам.

Как передаёт РИА «Накануне.ру», в некоторых квитанциях сумма выросла на 1 тыс. рублей. Такие случаи — не единичные, о них сообщают жители разных районов города.

Изменения произошли из-за подорожания отопления, объясняют управляющие компании. Из-за сильных морозов в январе 2021 года пришлось расходовать больше тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии привлекли к ответственности замглавы регионального минстроя из-за тарифов ЖКХ.

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