Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Президента Владимира Путина просят предотвратить создание фан-зоны чемпионата Европы по футболу на Дворцовой площади в центре Петербурга летом 2021 года. Соответствующее обращение главе государства через электронную приемную направил муниципальный депутат МО «Гражданка» Вадим Сафонов.

Дворцовая площадь Дарья Драй © ИА REGNUM

Сафонов обеспокоен тем фактом, что болельщики будут собираться на 13 тыс. кв. метров Дворцовой площади в течение пяти дней: 2, 3, 6, 7 и 11 июля. Он считает, что особенности проведения таких мероприятий несовместимы с требованиями обеспечения сохранности коллекций главного музея России — Государственного Эрмитажа. В частности, он имеет в виду обязательную продажу пива и традиции использования пиротехники футбольными болельщиками.

«Последнее не удавалось эффективно исключить ещё ни на одном массовом мероприятии с их участием», — пишет Сафонов. Он напоминает, что изначально фан-зону предполагали создать только на Конюшенной площади, как это было во время Чемпионата мира 2018 года, но теперь планы чиновников поменялись.

Депутат приводит примеры разрушительных пожаров: 3 сентября 2018 года в Рио-де-Жанейро из-за «китайского фонарика» сгорел Национальный музей, а в ночь с 31 декабря на 1 января 2001 года на арке Главного штаба в Петербурге сгорел оригинал Колесницы Славы Карла России — из-за попавшей туда петарды.

Сафонов просит Путина «остановить опасное начинание и дать распоряжение отменить все приготовления к организации «зоны просмотра матчей» на Дворцовой площади», так как это не то место, «где возможно проведение мероприятий потенциально опасных для нашего культурного достояния».

«Дополнительно могу отметить, что и с санитарной точки зрения Дворцовая площадь — не лучшее место для многочасовых мероприятий с большим скоплением людей. 31 января 2021 года сотрудники органов правопорядка уже столкнулись с нехваткой отхожих мест. При этом численность сотрудников была много меньше планируемых 10−20 тысяч человек и не производилась торговля пивом. Уважаемый Владимир Владимирович! Не оставьте это обращение без внимания. Речь о нашем общем городе. О нашем культурном достоянии. Речь об ответственности перед нашей с вами малой Родиной», — заключил депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге фан-зона Евро-2020 разместится на Дворцовой площади