Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Петербургская семья, недавно купившая две комнаты в коммуналке Выборгского района, пытается через суд выселить из квартиры кошку и попугая, принадлежащих их соседке. Исковое заявление рассматривает Выборгский районный суд Петербурга.

Истцов не устраивает не только то, что животные выходят из своей комнаты, но и сам факт присутствия зверей.

Не уточняется, знали ли истцы о наличии животных в квартире, куда они подселяются. Теперь же они не намерены делить с животными жилплощадь, ссылаются при этом на детей, которым якобы необходимо соблюдать массу медицинских рекомендаций: режим, диету, медикаментозную терапию, гипоаллергенный быт, «категорически не контактировать с животными и птицами».

«Истец неоднократно предлагал ответчице удалить кошку и попугая из квартиры добровольно, но успеха не достиг. В связи с чем семья истца не может находиться в своей жилой собственности, так как это неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья детей», — уточняет Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Теперь истец просит суд обязать ответчицу «удалить кошку и попугая из квартиры, взыскать 10 000 рублей морального вреда и государственную пошлину в 600 рублей».