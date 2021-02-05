Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Петербургская администрация и Балтийский завод помогут многодетной семье, в которой проживают десять детей, мать которых скончалась от COVID-19 в возрасте 49 лет.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на Балтийском заводе, предприятие выделит определенную сумму в помощь семье, так как многодетный отец трудится на этом судостроительном заводе электрогазосварщиком V разряда. Пока он находится в отпуске по семейным обстоятельствам.

«Мы со своей стороны, естественно, поможем материально. У нас на заводе есть традиция помощи друг другу, это совершенно нормально», — заявили на предприятии.

Кроме того, о своей готовности оказать помощь заявила и администрация Фрунзенского района, где проживает семья. Утром 5 февраля там состоялось совещание с участием главы района Константина Серова. Он поручил оказать семье максимально возможную помощь, как материальную, так и организационную — включая ритуальные мероприятия.

«Если после них будет нужно оказать содействие отцу — с получением дополнительного образования детьми или чем-то еще, никого из детей тоже не оставим без присмотра. Отдел социальной защиты населения находится в прямом контакте с отцом, за ним закреплён сотрудник. При любых его вопросах мы будем стараться их решать, делать всё, что в наших полномочиях», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в районной администрации.

Сбора средств для семьи чиновники не проводили, поэтому комментировать эту часть ситуации они отказываются. Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что городской бизнес якобы уже собрал 1 млн рублей для этой многодетной семьи.

Напомним, 49-летняя мать-героиня Светлана С., работавшая няней в одном из детских садов на юге Петербурга, умерла в Мариинской больнице 3 февраля от COVID-19. Коронавирусная инфекция погубила не только мать, но также дедушку и бабушку детей, которых из-за этой же болезни не стало 27 января.

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