Бишкек, , 18:08 — REGNUM Правительство Китая решило безвозмездно предоставить Киргизии партию китайской вакцины против COVID-19. Об этом заявила посол Китая Ду Дэвэнь на встрече с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

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По словам китайского дипломата, все вопросы, касающиеся доставки вакцины в Киргизию, будут согласованы уже в ближайшее время.

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Глава киргизского внешнеполитического ведомства поблагодарил китайские власти за обещанную вакцину и рассказал Ду Дэвэнь о планах нового правительства Киргизии по реформированию политической и экономической ситуации в стране.

Также Казакбаев отметил, что киргизские власти обещают предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских компаний и граждан, работающих на территории Киргизии.

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