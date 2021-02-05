Сараево, , 18:37 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 5 февраля.

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Заражение было подтверждено у 193 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 89 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 123 120 случаев заражения коронавирусом и 4756 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 4 февраля в Боснии и Герцеговине было подтверждено 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 15 смертельных случаев.