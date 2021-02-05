Москва, , 17:58 — REGNUM На дорогах Москвы затруднено движение автотранспорта, сообщает 5 февраля сервис «Яндекс.Пробки».

Пробки в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным на 17:47, заторы на столичных улицах достигли восьми баллов. Наиболее сложная ситуация в центре города, на Садовом кольце, ТТК и участках МКАД. Согласно прогнозу, дорожная ситуация начнёт улучшаться с 19 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году ожидается завершение в Москве «сложнейшей стройки» — Северо-Восточной хорды. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новая дорога проходит через 26 столичных районов и связывает трассу Москва — Санкт-Петербург с будущей дорогой в Казань.