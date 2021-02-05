Браззавиль, , 17:58 — REGNUM На Африканском континенте за последние сутки зафиксировано 17 974 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 3 627 442 человек. Такие данные приводит 5 февраля представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

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Сообщается также, что за сутки в регионе скончались ещё по меньшей мере 705 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 93 614. Излечились за весь период с начала пандемии более 3,1 миллиона человек.

Первую пятёрку африканских стран по распространению инфекции составляют Южно-Африканская Республика, Марокко, Тунис, Египет и Эфиопия.