Анкара, , 18:36 — REGNUM В Турции 5 февраля выявлено два случая заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженным в Южной Африке, и зафиксирован один случай инфицирования бразильским штаммом. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что все три пациента с южноафриканским и бразильским штаммами коронавируса находятся в изоляции в больницах вместе с гражданами, которые с ними контактировали. Он не предоставил дополнительной информации о пациентах.

Коджа также отметил, что в Турции 196 человек инфицированы новым штаммом, впервые обнаруженным в Юго-Восточной Англии.

Турция временно приостановила рейсы из Великобритании, Дании, Южной Африки и Бразилии, чтобы предотвратить распространение упомянутых штаммов.