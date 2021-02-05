Москва, , 17:52 — REGNUM В ходе судебных слушаний с участием ветерана Великой Отечественной войны блогер Алексей Навальный наговорил себе как минимум на статью «Клевета» в её новой редакции. Об этом ИА REGNUM заявил общественный деятель, юрист и расследователь Илья Ремесло.

«Навальный наговорил себе ещё на несколько статей — например, на статью «Клевета» в её новом изложении, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Что касается моральной оценки, то, конечно, тут человек раскрылся полностью: если ранее он помалкивал на темы отношения к Великой Отечественной войне, к старикам, к ветеранам, то теперь он раскрылся по полной программе. Мы увидели такого пещерного хама, человека, который ненавидит историю своей страны, ненавидит ветеранов, открыто выказывает к ним своё презрение, не понимая, что им он обязан своим существованием», — сказал Ремесло.

По его словам, блогер — типичный представитель поколения, которое он вдохновляет, «то есть, части вот этой прослойки людей, совершенно туповатой, хамоватой, необразованной»: «К сожалению, это такая прослойка людей, что называется, «чернь». Вот Навальный — представитель этой «черни».

По мнению юриста, всё идёт к тому, что Навальный будет наказан: «Безусловно, будет обвинительный приговор, а дальше, думаю, будут против него возбуждены ещё дела: помимо донатов, будет ещё возбуждено дело за клевету, и, полагаю, за госизмену. По совокупности он будет сидеть, думаю, очень долго — не меньше 10−15 лет».