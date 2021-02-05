Липецк, , 17:47 — REGNUM В Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора прошло совещание по факту загрязнения реки Усмань. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В реке были отобраны на анализ пробы сточных вод, поступающих в Усмань из канала, который берет начало у теплиц предприятия ООО «Овощи Черноземья». Согласно результатам исследования, в воде зафиксировано превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ.

В реке Усмани в декабре был зафиксирован массовый мор рыбы. По данным Росприроднадзора, виновниками мора могли стать сразу несколько предприятий. ОГУП «Липецкоблводоканал» за последние два года неоднократно нарушал правила водопользования при сбросе сточных вод с очистных сооружений, превышая нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Некоторое оборудование компании выведено из эксплуатации, что могло стать причиной ухудшения воды в городе Усмань. ООО «Овощи Черноземья» несанкционированно сбрасывало сточные воды красного цвета в реку из прорытого от теплиц канала.

В январе осмотр повторили. Ситуация на реке не улучшилась: вода по-прежнему была чёрной с неприятным запахом, в ней плавала мёртвая рыба. Анализ проб, отобранных после локальных очистных сооружений на выпуске «Липецкоблводоканала», показал превышение концентрации иона аммония в 64 раза, анионных поверхностно-активных веществ — в 36 раз, марганца — в 17 раз, меди — в десять раз, цинка — в девять раз, железа — в восемь раз.

Главе Липецкой области Игорю Артамонову отправили эти материалы с просьбой принять исчерпывающие меры воздействия к указанным юридическим лицам. Специалисты рассчитывают сумму вреда, причиненного экологии региона деятельностью предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Подрядчика оштрафовали за утонувший под Воронежем экскаватор