Кострома, , 17:44 — REGNUM Молодому врачу из Костромского роддома пришлось отстаивать право на получение подъёмных выплат в суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи Pixabay.com

Медик трудоустроился в родильный дом Костромы по специальности анестезиолог-реаниматолог и по региональному закону мог претендовать на получение выплаты в 500 тысяч рублей как врач дефицитной специальности, впервые устроенный в государственную больницу.

Однако департамент здравоохранения региона отказал медику в средствах, сославшись на то, что раньше он работал в роддоме в качестве врача-стажера, а значит, его трудоустройство в больницу стало повторным.

В региональном законе о единовременной компенсационной выплате этот нюанс не прописан. Тем не менее Свердловский районный суд Костромы не принял отказ депздрава и обязал чиновников выплатить врачу положенные ему деньги.

Отметим, что проблема дефицита врачебных кадров в Костромской области стоит достаточно остро. Благодаря мерам поддержки за последние 8 лет в регионе удалось сократить дефицит с 800 до 300 специалистов. Особенно региону необходимы медики 15 специализаций, в том числе педиатры, офтальмологи, хирурги, работники скорой помощи, онкологи, патологоанатомы, кардиологи, детские эндокринологи.

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