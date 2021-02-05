Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница привезла гроб с телом своей матери к зданию мэрии. На отчаянный шаг её толкнуло то, что третьи сутки она не может её похоронить, пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, проблемы у неё возникли с похоронной службой. За копание могилы от неё 127 тыс. рублей, а затем вовсе запретили приезжать на Восточное кладбище, где захоронен отец женщины — участник Великой Отечественной войны.

В итоге гражданка была вынуждена возить гроб с телом в машине ритуальных услуг, не имея при этом возможности похоронить свою мать. После того как автобус побывал у здания мэрии, вопрос был решён. Тело захоронят 6 февраля.