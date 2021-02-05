Касимов, Рязанская область, , 18:12 — REGNUM Уголовное дело о халатности при закупке квартир в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда возбуждено в Касимове Рязанской области. Чиновники городской администрации закупили жильё по завышенной цене, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в 2019 году сотрудники администрации не провели мониторинг рыночных цен на недвижимость. По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы» они выкупили 27 квартир. Причём все они приобретены по завышенным ценам. Предполагаемый ущерб городскому бюджету и Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составил около шести миллионов рублей.

Следователи устанавливают конкретных должностных лиц, ответственных за исполнение муниципальной программы, и выясняют все обстоятельства преступления.