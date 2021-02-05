Кострома, , 17:28 — REGNUM В Костромской области по итогам 2020 года на 13% сократилось количество нарушений, связанных с употреблением алкоголя несовершеннолетними. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении МВД по региону.

Подросток

В 2020 году полицейские выявили 1037 детей, коротающих время за бутылкой или находившихся в нетрезвом состоянии в общественных местах. Это на 13%, или на 130 случаев меньше, чем в 2020 году. Больше всего подобных случаев фиксировалось в крупных населённых пунктах — Костроме, Шарье, Буе и Галиче.

По мнению уполномоченного по правам ребёнка в Костромской области Татьяны Быстряковой, позитивную статистику можно объяснить качественной работой «детских» служб в регионе и растущей популярностью здорового образа жизни.

«Я думаю, улучшение статистики объясняется не ограничительными мерами и самоизоляцией, а всё-таки эффективной работой служб в рамках межведомственного плана профилактики безнадзорности и правонарушений. Я говорю не о количестве задач, записанных в план, а о качестве их исполнения. На сегодняшний день эта работа постоянно совершенствуется и видоизменяется, чтобы отвечать запросам времени. Например, специалисты детского телефона доверия постоянно собираются на рабочей группе, чтобы обмениваться опытом, обсуждать сложные случаи, пробовать новые формы консультирования. И так происходит на всех этапах. К тому же сознание детей и их родителей постепенно меняется, обращаясь к ЗОЖ», — сказала Быстрякова.

Отметим, что снижение отмечается и по преступлениям, совершенным пьяными несовершеннолетними. В большинстве случаев речь идёт о мелком хулиганстве и кражах. Так, в 2020 году полицейские зарегистрировали 20 подобных преступлений, в 2019 году таких случаев было 33. Снижение составило 39%.