Псков, , 17:42 — REGNUM В Псковской области завершено расследование в отношении бывшего заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга Марины Окрушко, которая обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Об этом 5 февраля сообщило следственное управление СКР по Псковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главного судебного пристава Санкт-Петербурга была задержана сотрудниками ФСБ в Пскове 15 сентября 2019 года после передачи задатка в 500 тыс. рублей из шестимиллионной взятки главному судебному приставу Псковской области Сергею Колесникову, который действовал под контролем оперативников.

Взятка предназначалась за оказание содействия взяткодателю в ускорении процесса передачи на реализацию арестованного имущества в рамках находящегося у приставов исполнительного производства.

По данным СМИ, в начале августа 2019 года Колесникову поступило от Окрушко предложение как можно скорее передать на торги арестованное имущество авиакомпании «Псковавиа» на сумму около 120 млн рублей. Однако Колесников сообщил об этом сотрудникам ФСБ.

«Следователи наложили арест на имущество обвиняемой на общую сумму свыше 28 миллионов рублей, в том числе на две квартиры в г. Санкт-Петербурге, внедорожник и наличные денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках как в рублях, так и в иностранной валюте», — сообщили в СУ СКР по Псковской области.

Марина Окрушко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Ей грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы службы судебных приставов Петербурга арестована по делу о взятке